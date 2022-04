Internacional-RS demite comissão técnica antes de encarar o Fortaleza pela Série A

Dois dias antes de enfrentar o Fortaleza, pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro, o Internacional-RS comunicou o desligamento do técnico Alexander Medina, na tarde desta sexta-feira, 15. O auxiliar Cauan de Almeida assume o comanda da equipe até a contratação de um novo treinador.

Além do uruguaio, os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira, os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González, e o analista de desempenho Mariano Levisman também deixaram o clube.

O anúncio do desligamento veio um dia após o empate contra o Guaireña, pela Copa Sul-Americana.

Medina foi contratado em dezembro do ano passado para assumir a equipe em 2022. Apesar do pouco tempo no cargo, o uruguaio colecionou momentos ruins à frente do clube.

No início de março, o Colorado visitou o Globo-RN, pela primeira rodada da Copa do Brasil, perdeu por 2 a 0 e foi eliminado. Vale lembrar que um empate já classificaria a equipe para a próxima fase. Poucos dias depois, o Inter foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 0, no Beira-Rio, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho.

Já em abril, empatou com o 9 de Octubre, na estreia da Sul-Americana, e perdeu para o Atlético-MG na abertura do Brasileirão. Por fim, o empate contra o Guaireña deu fim à relação entre Medina e Internacional.

Agora, a equipe gaúcha foca na preparação para o jogo contra o Fortaleza, que ocorre neste domingo, 17, às 18 horas, no Beira-Rio.

