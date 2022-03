Gil do Vigor é o terceiro participante confirmado na Dança dos Famosos 2022

Os outros participantes da "Dança dos Famosos 2022" serão anunciados ao longo da edição do "Domingão com Huck" deste domingo, 27

“Vigorosos e vigorentos, eu vou pro Dança!”: Foi com muita animação que o economista e ex-BBB 21 Gilberto, também conhecido como Gil do Vigor, anunciou sua participação na "Dança dos Famosos 2022". A divulgação ocorreu durante o “Mais Você” desta quinta-feira, 24. Além de Gil, Jojo Todynho e Vitória Strada já tiveram seus nomes confirmados no quadro do “Domingão com Huck”.

"Amei, estou empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo. Estou aqui do lado da casa do BBB, quase que eu grito ‘Bora vigorar!’, mas eu não posso, né?", vibrou Gil. No programa desta manhã, Ana Maria Braga brincou que possivelmente Luciano Huck teria decidido convidar Gil pela apresentação de "Envolver", da Anitta, em uma das edições do "Mais Você".

É OFICIAL! Gil do Vigor anunciou no Mais Você que vai participar da Dança dos Famosos 2022.



E aí vigorosos, gostaram? pic.twitter.com/LBDh00iYnx — Central Gilberto (@centralgilberto) March 24, 2022

"Ele viu que você tinha talento, com a performance do rebolation, e então ele pensou: ‘Bom, quem sabe, né, se eu convidar o Gil, um cara tão legal e simpático, ele possa aceitar", afirmou a apresentadora. Em resposta, o economista já adiantou o que pensa sobre como será sua participação no quadro: "Deu certo a gente dançando ali, então agora eu vou ter que rebolar mais".



Os outros participantes da “Dança dos Famosos 2022” serão anunciados durante a edição deste domingo, 27, do “Domingão com Huck”.



