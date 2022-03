Jojo Todynho é confirmada na "Dança dos Famosos" na TV Globo

A vencedora de "A Fazenda 12" agora estará no talent show da TV Globo exibido no "Domingão"

A TV Globo anunciou que Jojo Todynho participará da nova temporada da "Dança dos Famosos", reality exibido no "Domingão". A informação foi divulgada durante o programa "Encontro" pela apresentadora Fátima Bernardes e a cantora foi a primeira confirmada do novo elenco.

Jojo ficou conhecida após participar do clipe "Vai Malandra" de Anitta e depois com o hit "Que Tiro Foi Esse" que hoje acumula mais de 240 milhões de visualizações no YouTube. A cantora também participou do reality rural da RecordTV "A Fazenda" e venceu a 12ª edição.

Ao ser confirmada, Jojo apareceu no "Encontro" para falar sobre o novo desafio. "Vou poder descobrir a dança. Só sei sambar e rebolar. É uma nova busca de experiência para a minha vida. Quando eu era criança, queria fazer balé, mas me matricularam na aula de luta (risos). Mas eu era a sensação lá de casa porque dançava samba, pagode e funk", afirmou.

"Posso ter bastante dificuldade na Dança dos Famosos, mas sei que se eu esquecer algum passo, vou dar uma improvisada. Vou falar a verdade: estou com medo! Acho que a valsa e o forró serão dois ritmos desafiadores", declarou.

