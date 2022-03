Drogas e orgias: Karina Bacchi diz não ter se adaptado aos bastidores da TV

"Via essas coisas e falava: não é possível", afirmou a ex-atriz sobre as festas nos bastidores das novelas da TV Globo

A influencer Karina Bacchi contou ter se surpreendido com os bastidores da TV Globo enquanto atuava nas novelas e frequentava eventos com diretores e atores do canal. Em entrevista ao YAHPodCast, a ex-atriz afirmou que os eventos eram regados a drogas e orgias. "Festas em que pensava 'vou no banheiro rapidinho' e quando abria uma porta errada dava de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro", relembrou.

"Juro, uma festa em casa de diretor. Chegava lá, via essas coisas e falava: não é possível! Atores que estão na novela. E tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar", conta Karina, que, em 2021, contou ter abandonado de forma definitiva os trabalhos em atuação por acreditar que atrizes casadas cometem adultério ao se relacionarem com outros atores, mesmo que na ficção. Hoje convertida evangélica, Karina é casada com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, com quem tem um filho, Enrico, de 3 anos.



No YAHPodCast, Karina contou que nunca se sentiu à vontade na profissão: "Desde o princípio, eu não me encaixava com aquele ambiente. As poucas festas que eu fui, eu me sentia um peixe fora d'água".

No ano passado, a influencer já tinha falado sobre as dificuldades da profissão. Em conversa com o pastor Rodrigo Silva, a atriz afirmou que não se sentia mais à vontade de continuar na profissão de atriz.

"Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz", explicou.

O pastor convidado para participar do episódio, concordou com a declaração de Karina e disse que se fosse ator, não beijaria outra mulher em cena.

Além da questão envolvendo a sua interpretação sobre infidelidade na Bíblia, ela também expôs outro motivo que foi decisivo para não continuar nas telas.

"Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem", afirmou Bacchi.



