Novo recorde: "Envolver", de Anitta, avança e tem desempenho histórico

No Spotify, a música ocupa a sétima posição no ranking mundial e supera grandes nomes da indústria como Adele e Justin Bieber

Com o single "Envolver", Anitta alcançou o sétimo lugar no Top 10 Mundial no Spotify, principal plataforma de streaming de músicas internacional. O hit em espanhol já ultrapassa 55 milhões de reproduções pelo globo, ganhando espaço entre artistas norte-americanos e europeus como Lil Nas X, Justin Bieber, Elton John e Dua Lipa.

“Envolver” já consta no TOP 50 de todos os países da América Latina e no Brasil está em 5º. Assim, Anitta se torna a artista brasileira a chegar mais alto no chart global da plataforma. O som também debutou no TOP 200 do iTunes americano, outro feito muito celebrado para a música pop internacional.

"Eu fui dormir ontem celebrando o Top 20, acordei no Top 10. Não tava preparada!", comemora a cantora nos Stories, do Instagram. Na rede social, ela afirmou que irá fazer uma transmissão ao vivo para celebrar o feito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes disso, Anitta tinha batido recorde com a música em português Vai Malandra, que chegou no 18º lugar mundial. Mas diferente de outro hits, Envolver foi muito promovido nas redes sociais por meio de desafios de dança, que consistem em imitar a coreografia do clipe. Aliás, o clipe dirigido por Anitta e produzido por Harold Jimenezes tem mais de 60 milhões de visualizações no YouTube.



Tags