Deolane Bezerra sofre discriminação em condomínio de luxo: "chamam de pobre"

A influenciadora digital Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 15, e também nesta quarta-feira, 16, para falar sobre as discriminações que enfrenta em condomínio de luxo de São Paulo.

Ela afirmou que decidiu tomar providências depois de ver sua mãe chorando por causa dos xingamentos. “Estão me chamando de gentalha, de pobre, de ‘que nojo, ai que nojo desse povo’. Vieram dizer hoje para minha mãe que estão fazendo uma festa surpresa para nós, não quero festa, tá?”, disse.

De acordo com a também advogada, os vizinhos enviam mensagens em um grupo que ela não faz parte. “Eu tenho aqui as mensagens printadas do grupo do condomínio. Cuidado com o que falam, principalmente você que mandou eu voltar para a periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, tá? Você me imputou um crime, processo de calúnia. Cuidado que a favelada é doutora e ela vai tomar as providências cabíveis”, continuou.

Deolane Bezerra divulgou algumas mensagens que os moradores escreveram. Dentre elas, há um texto xingando as pessoas de classes mais pobres que ficam ricas. “O povo que nunca teve tudo isso, quando come, se lambuza, são barulhentos, exibidos, deixam portas abertas, saem por aí mexendo com quem está andando. O melhor é só observar, assistir de camarote”, indica no print.

Depois disso, a influenciadora digital pediu para que os vizinhos olhassem primeiro para o que está acontecendo dentro das próprias casas. “Outra coisa? Quadriciclo. Meus filhos andam com elegância, porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe, não. Mas tem um filhinho de papai riscando com a moto dia e noite, noite e dia. Então olhem pro rabo de vocês pra depois falar do dos outros. E cuidado com o que falam de mim, porque tudo chega nos meus ouvidos”, ameaçou.

Ela finalizou ao reforçar que vai construir sua mansão, porque pagou pelo terreno. “Olha que chato: O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e pela dignidade da minha família, irei lutar. Se eu vir minha mãe com mais uma lágrima, eu vou bater na porta da casa de vocês e quem vai chorar serão vocês. Ricos, maravilhosos, que odeiam ver os próximos bem, né?”, ironiza.

Nesta quarta-feira, 16, ela voltou aos stories para agradecer às mensagens de apoio que recebeu. A influenciadora digital disse que saiu de uma reunião com a administração do condomínio, que não pode conceder informações pessoais sobre os moradores. Mas a advogada reafirmou que tomará as devidas providências na justiça.

“Queria a qualificação dos moradores, mas eles não podem dar, então vou ter que acionar a justiça pelo nome, sobrenome e número do telefone para fazer o levantamento dos dados para poder intimá-los. Dessa vez, a favelada vai ganhar dinheiro dos ricos, tem bastante, porque tá sobrando, né? Às vezes, porque não é tudo isso também não. Tem uns aqui que é só oficial de justiça batendo na porta, tudo dublê de rico. Enfim, vamos embora para mais uma. Nunca fui de arregar, não vai ser dessa vez”, reforçou.

Indignada, ela publicou outras postagens em que ressalta que raramente está em casa, porque trabalha com viagens. “Sobre os colarinhos brancos que tão aqui, ninguém fala nada. Tem que falar da nordestina, porque teve esses prints também sobre eu ser nordestina. Vocês não se enxergam, né? Não se dão conta que foi o nordestino que construiu São Paulo, porque braço pra trabalhar nós temos. E também temos muita força de vontade”, finalizou.



