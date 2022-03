Anitta rebate comentários machistas sobre "Envolver": "vocês são malditos"

Anitta utilizou suas redes sociais na sexta-feira, 11 de março, para rebater as críticas machistas do jornalista Osman Aray. Em seu perfil no Instagram, o profissional da mídia questionou a coreografia de “Envolver”.

“Meu apreço e admiração permanecem intactos por todas as damas! Agora não está claro para mim se algumas querem respeito ou querem ser desrespeitadas! De que se trata isso? Adoro quando vocês comentam”, escreveu o homem.

Depois dessa situação, a artista se pronunciou em seus stories. “O que você está dizendo é que dançando assim ou com pouca roupa damos a você o direito de sermos desrespeitadas?”, ela perguntou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Você sabia que esse é um dos principais motivos pelos quais as mulheres têm vergonha de denunciar o estupro? Porque elas sabem que vão perguntar o que elas estavam fazendo para fazer o homem querer abusar dela", disse.

“O dever do homem é nos respeitar, não importa o que diabos estejamos fazendo com nosso corpo. Quando esta dança foi feita por um cantor masculino, todos estavam batendo palmas. Agora para as mulheres é desrespeitoso. Você são malditos”, continuou.

Anitta também falou sobre o tratamento desigual entre homens e mulheres na música. “Um homem pode cantar ‘Vou te fod*r'… e não posso dizer que eles vêm em cinco minutos?”, rebateu.

“Eu digo isso porque você realmente não tem coragem de começar uma conversa com uma mulher com put*s ovários como eu tenho. Eu sei que você só quer ganhar visualizações com este post, mas você fez isso da maneira errada”, finalizou.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Grimes e Elon Musk tiveram segunda filha em segredo

Gabi Martins e Felipe Neto ficaram, mas negam namoro: "estou solteiro"

Gil do Vigor diz que não entraria no BBB de novo: "minha família foi atacada"

Tags