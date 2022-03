Ex-BBB Larissa avalia estratégia no jogo em entrevista exclusiva

A influenciadora digital Larissa Tomásia, de 25 anos, foi a última eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22, na terça-feira, 1º. Apesar de ter tido uma passagem curta pela casa mais vigiada no Brasil, a pernambucana acredita que a trajetória foi positiva. "Consegui realizar o meu sonho, estou muito feliz", confessou em entrevista ao O POVO.

O percurso de Larissa até a entrada no reality show pode ser considerado fora da curva. A inscrição foi aceita na segunda tentativa consecutiva e a revelação do seu nome esteve nas listas de especulações divulgadas por colunistas. Apesar de não ter integrado o elenco inicial, ela recebeu uma ligação quase um mês depois do início do programa para participar de uma dinâmica. "Eu topei sem saber qual era a dinâmica, só fui. Era meu sonho, eu tinha que correr atrás. Entrei em confinamento sem saber o que era, só depois de uma semana eu descobri que era a Casa de Vidro", conta.

O formato já é conhecido pelo público do BBB: anônimos ficam confinados por um curto período de tempo em um ambiente separado dos outros brothers e os espectadores decidem se eles entram no programa. Larissa participou ao lado de Gustavo Marsengo e os dois se tornaram parte oficial do grupo no dia 11 de fevereiro. "Minha estratégia foi aquela coisa da 'Larivision', soltar algumas informações falsas, outras verdadeiras, mas eu esqueci de mencionar isso com o público e todo mundo ficou sem entender nada aqui fora. Eu queria mexer no quarto Lollipop, porque eles não estavam com estratégias lógicas. Antes da gente entrar estava todo mundo muito paz e amor, mais do que já é, porque ainda continua".

A ex-sister chegou disposta a movimentar o jogo, que estava sendo considerado morno pela audiência. O alvo era o quarto Lollipop, composto atualmente por Eslovênia, Laís, Eliezer e Laís. Entretanto, ela ressalta que houve uma afinidade e aproximação natural com os participantes. A médica Laís Caldas, inclusive, foi a única pessoa que soube da estratégia de Larissa. "As meninas pensam que está todo mundo cumprindo o objetivo (do quarto), só que no momento não estão, tanto é que eu caí no paredão por causa do Vini. Contei para a Laís porque ela era uma pessoa de confiança minha dentro da casa, a gente convivia 24 horas por dia. Quem convive com ela sabe o prazer que é conhecer".

Entre a movimentação com os jogadores e a comunicação com o público, a pernambucana rendeu bons memes na internet, como aconteceu quando pensou estar ameaçada no jogo porque o surfista Pedro Scooby fez um vídeo jogando um limão no lixo. Na ocasião, Larissa comentou: "É isso mesmo que eu estou vendo? Ele sabe que meu emoji é um limão e ele não é inocente. Ele sabe que o nome da minha cidade é Limoeiro". Algumas roupas usadas nas dinâmicas de Jogo da Discórdia também geraram comentários na web. "Bota um cropped. Só não bota um igual o da Larissa, tá?", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme no Twitter. "Eu acho muito engraçado, estou me divertindo muito com os memes. Os croppeds beges já estão no lixo", brinca.

O jogo de Larissa acabou na última terça-feira, 1º, em um paredão com o ator Arthur Aguiar e a cantora Linn da Quebrada, por 88,59 % dos votos. "Eu simplesmente cai no paredão errado, com duas pessoas muito fortes e queridas aqui fora. Eu procurei tirar por menos, estou com o coração leve". A influenciadora não se compromete em escolher um possível vencedor do BBB, mas afirma que está torcendo para Linn. "Ela é uma pessoa maravilhosa, aprendi bastante". Já em outra perspectiva, ela acredita que Eliezer seja o próximo eliminado.

Desde a saída do programa, a pernambucana está vivendo uma "correria gostosa". Larissa embarca para Limoeiro, em Pernambuco, para passar um tempo com a família. A partir da próxima semana, ela retorna aos compromissos profissionais. "Estou analisando várias propostas que estão chegando, mas não tem nada certo ou fixo. Vai ter muito trabalho para esse ano", garante.

