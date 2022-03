Humorista Rafael Cortez revela que será pai: "estamos doidinhos por você"

O humorista Rafael Cortez anunciou que será pai. Em publicação nas suas redes sociais, confirmou que sua namorada, Marcella Calhado, está grávida de uma menina.

“Vem aí o maior amor da minha vida. Eu sempre soube, mesmo diante das minhas maiores dúvidas, vazios e dificuldades, que um dia eu seria pai. E isso vai acontecer: a Má tá grávida!”, escreveu em seu perfil no Instagram.

“Essa mulher incrível, amiga e parceira, carrega em seu ventre um pedacinho meu - aliás, um pedacinho nosso. Com a chegada do fruto do nosso amor, começarei uma nova fase da minha existência. E eu já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui. É uma benção e tanto!”, comemora.

“Ando contente, emocionado, sensível, choroso, assustado, ansioso, apaixonado; tudo isso ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, estou feliz! A despeito de toda maldade e incoerência do mundo, a Má e eu daremos o nosso melhor por quem está chegando. Além de todo nosso amor, é claro”, celebrou.

Marcella Calhado está grávida de 14 semanas. “Por fim: eu sempre soube que seria uma menina. Venha, que estamos doidinhos por você”.



