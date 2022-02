Fernanda Souza oferece documentário sobre Chiquititas para Netflix

A atriz e apresentadora Fernanda Souza, que estreou em "Chiquititas" (1997) aos 13 anos como a personagem Mili, tenta vender um documentário sobre os 25 anos da telenovela para a Netflix. Famosa desde criança, a paulistana vai comandar o novo reality show gastronômico da plataforma, o Iron Chef Brasil. Segundo informações do Notícias da TV, a insistência da atriz tem motivo: a comemoração do aniversário da programação infantil acontece no próximo mês de julho.





Fernanda Souza, ainda de acordo com o Notícias da TV, já falou com a equipe de Patrícia Finamore, produtora executiva da atração da Netflix, e também tem pressionado a plataforma nas redes sociais. O streaming teria afirmado que só tomará qualquer decisão sobre a compra do documentário quando o produto audiovisual estiver totalmente finalizado, já que não costuma fazer negociações com produções em andamento.



A intérprete de Mili está atuando como produtora do documentário e chegou a apresentar o projeto para a Amazon e a HBO Max também. Paulo Nigro, Débora Olivieri, Ana Olívia Seripieri, Arietha Oliveira e Gisele Frade participam das gravações.

