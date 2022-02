Beth Szafir, avó de Sasha, foi vítima de assalto milionário em sua casa

Beth Szafir, mãe de Luciano e avó de Sasha, revelou que seu apartamento em São Paulo foi assaltado em dezembro do ano passado. Ela falou sobre o assunto no programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, neste domingo, 27 de fevereiro.

De acordo com a socialite, os assaltantes levaram aproximadamente R$3 milhões. “Eles arrombaram a porta de casa e levaram cerca de R$3 milhões”, explicou.

“Levaram todas as minhas joias. Dinheiro tinha pouco, porque eu gosto de viver bem, então trabalho, ganho e gasto. O pouco que tinha não era nada de assustar”, continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as dezenas de itens roubados, havia duas pulseiras de ouro e um brinco de brilhante. “É tudo muito caro, porque isso é supérfluo, é luxo, e o luxo é muito caro”, disse.

Beth estava na Europa quando a situação aconteceu. Mas ela acredita que os suspeitos conheciam sua residência, porque nada estava fora do lugar. “Tudo que tem na sala ficou intacto. E eu quero achar a pessoa que induziu a isso”.

A socialite afirma que, no início, ficou abalada por causa do assalto. “Você acha que eu vou me derrubar por causa de um assalto? Não vou. Óbvio que eu fiquei chateada durante muito tempo. Demorou bastante para eu me recuperar, mas já passou. Pode tirar joia, pode tirar o que for, mas brilho ninguém tira”, finalizou.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Colunista divulga novo namoro de Felipe Neto; youtuber nega

Kanye West é visto com modelo e fãs apontam semelhança com Kim Kardashian

BBB 22: Anitta declara torcida para Linn e puxa mutirão em apoio: "Campeã"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags