Kanye West é visto com modelo e fãs apontam semelhança com Kim Kardashian

Após ser fotografado com a modelo Chaney Jones, os fãs de Kanye West apontaram as semelhanças com Kim Kardashian

Kanye West está no processo de divulgação de seu álbum “Donda 2”. E, durante os eventos para celebrar o sucesso do novo disco, ele foi flagrado ao lado da modelo Chaney Jones.

Os fãs e internautas, porém, notaram uma situação: ela se assemelha à ex-mulher do rapper, Kim Kardashian. Além de usarem roupas parecidas, as duas possuem a mesma fisionomia.

A socialite e o artista terminaram o relacionamento no ano passado, após um longo período juntos. Os dois tiveram quatro filhos: North, Chicago, Psalm e Saint.

Apesar da separação, Kanye West - que mudou seu nome oficialmente para “Ye” - tentou reatar o casamento algumas vezes. Em uma de suas mais recentes tentativas, enviou uma camionete com rosas para a ex.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com as semelhanças entre Kim Kardashian e Chaney Jones. “Terminou com a Kim, ficando somente com a Kim”, disse uma pessoa.

“Eis que você compra a Kim Kardashian pela Shopee”, comentou outra. “O cara tá pegando uma cosplayer de Kim Kardashian”, escreveu um fã.



