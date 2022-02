Whindersson reage às críticas da mãe sobre ex-noras: "morto de vergonha"

Após Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, criticar Luísa Sonza e Maria Lina, o humorista reagiu com comentários em sua rede social. “Tô morto de vergonha”, publicou em seu perfil no Twitter.

Ele também fez outra publicação com o meme que diz: “mulher, pelo amor de Deus”. Na legenda, colocou: “mãe…”.

Mãe… pic.twitter.com/x7Ewyh1lIn

February 23, 2022

Em entrevista para o podcast Lelcast, que vai ao ar nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, Valdenice falou sobre sua relação com as ex-noras. Contou, por exemplo, do dia em que conheceu a casa onde o filho moraria com Maria Lina.

“Quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer. Ele disse: ‘Gostou, mãe?’ Eu disse: ‘Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira’”, disse.

Ela ainda recorda do período em que o humorista foi casado com Luísa Sonza. O casamento dos dois durou dois anos. “O próprio pai dela disse que a filha que casou com Whindersson não foi aquela que estava hoje”, afirmou.

“No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para Hidelbrando (pai do humorista). Eles conversaram e eu estava perto. Ele disse: ‘Seu Hidelbrando, eu queria lhe pedir desculpas, pois a filha que eu tinha, que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje’. O próprio pai disse isso. Ele disse que ela mudou demais. Eu não sei o que foi”, contou detalhes.

Opinou: “Elas todas são fuxiqueiras. Não adianta você falar nada que elas falam pra ele. E eu não gosto de fuxico”.



