Virginia Fonseca compra pulseira de luxo de R$ 52,5 mil para Zé Felipe

Virgínia Fonseca presentou o marido, o cantor Zé Felipe, com uma pulseira de luxo que custa R$ 52,5 mil. Em seu YouTube nesse domingo, 6, a influenciadora relatou ter acordado querendo fazer uma surpresa para o parceiro, sem especificar se o presente foi comemoração de algo. O item faz parte da coleção Love, da marca francesa Cartier.

No vídeo publicado no YouTube, a podcaster mostra a primeira tentativa de compra, sem sucesso. Por um problema em seu cartão de débito, ela voltou para casa sem o presente porque a loja precisou fechar. No domingo, uma amiga de Virgínia conseguiu comprar a pulseira e a loira presenteou o marido no quarto da residência.

A podcaster tem uma pulseira do mesmo modelo em ouro amarelo, enquanto a do cantor é ouro branco, por preferência dele. O casal já explicitou não se importar com preços quando o assunto é presentear um ao outro. Clique aqui para assistir ao vídeo de Virgínia presenteando Zé Felipe ou reproduza o player abaixo:



