Ex de Whindersson Nunes, Maria não sabe por que humorista terminou noivado

A ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina, falou abertamente sobre o fim do seu relacionamento com o humorista na estreia do podcast de Evelyn Regly nessa terça, 1º. Segundo a influenciadora, a decisão foi acordada por ambos, mas a jovem revelou que nunca entendeu o motivo pelo qual foi deixada pelo ex.

"Foi tão difícil perder o meu filho, e ele [Whindersson] não tem culpa de nada, mas de qualquer forma, perder o pai do meu filho também. Eu não queria levantar, não queria trabalhar. Às vezes, me dava saudade do meu filho, e eu convivi apenas 30 horas com ele”, comentou Maria à Regly.

O término do relacionamento com Whindersson veio após o falecimento do filho do casal, João Miguel, que nasceu prematuro e acabou não resistindo. A influencer afirmou que não tenta buscar os motivos do término do noivado e seguiu em frente.

Segundo Maria, a decisão veio por parte do Whindersson. "Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo. Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus", comentou a influencer. "A gente viveu um relacionamento, só a gente sabe o que passamos". Ela também afirmou não sentir mágoas por parte do ator, que participou de uma luta com Popó no último fim de semana.

É possível assistir na íntegra à entrevista de Maria clicando neste link ou no player abaixo:

