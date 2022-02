Simaria relembra traições e conta que andava "torta de tanto chifre"

A cantora Simaria, da dupla com Simone, revelou na quarta-feira, 2, aos seus seguidores, que já foi traída em relacionamentos antigos. Em tom de brincadeira, a cantora respondeu a "caixinha de perguntas" do Instagram feitas por fãs. Ela está solteira desde agosto do ano passado.

"Teve uma época em que tomei tanto chifre que cheguei estava empenada, torta de tanto chifre que levei um cabra. Mas agora ele chora lágrimas de sangue. Ele tentou voltar depois e eu: 'Tchau!'", disse a artista.

Ao ser questionada se já traiu alguém, Simaria contou que foi fiel e nunca "chifrou" ninguém. "Apesar de eu ter tido um cabra que me chifrou, nunca tive coragem. Nunca chifrei ninguém, mas já levei muito”, falou.

A cantora está solteira desde agosto do ano passado, após o término do seu casamento que durou 14 anos com o espanhol Vicente Escrig. O ex-casal tem dois filhos, Giovanna e Pawel.



