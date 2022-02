Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira: "Quando alguém te faz rir desse jeito, já era"

O casal confirmou o namoro em julho do ano passado

O cantor Diogo Nogueira, de 40 anos, usou as redes sociais na segunda-feira, 31, para se declarar para sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, de 39 anos. No Instagram, o pagodeiro compartilhou um momento de descontração ao lado da atriz em uma viagem para Fernando de Noronha.

"Quando alguém te faz rir desse jeito, já era! Boa semana!", escreveu o músico na legenda da imagem publicada em seu perfil na rede social.

Fãs e amigos do casal concordaram com a frase do pagodeiro."Já era mesmo", comentou a apresentadora Fernando Gentil. "Aaaaaaaah. Vocês dois", comentou a escritora Thalita Rebouças, seguidos de vários emojis de coração.

O casal confirmou o namoro em julho do ano passado, após serem vistos no Rio de Janeiro. Os dois foram apresentados um ao outro pelo cantor Mumuzinho

