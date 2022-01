Ex de Camila Pitanga é levada para delegacia algemada após fazer topless em praia

A artesã e ex-namorada de Camila Pitanga, Beatriz Coelho, foi algemada e levada para a delegacia neste sábado, 29. O motivo? Ela estava fazendo topless em uma praia. O local onde aconteceu o caso não foi divulgado.

Nas redes sociais, a artesã deu detalhes do caso. Ela estava junto com uma amiga, que também foi levada para a delegacia com algemas nos pés. Ela desabafou que na delegacia, próximo a ela, havia um homem sem camisa.

“O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu Beatriz nas redes sociais.

Ao fazer o topless na praia, Beatriz tirou uma foto e colocou uma tarja preta ao postar a imagem em seu Instagram com os seguintes dizeres: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?".

Logo depois, Beatriz contou, ainda em suas redes, que foi liberada, juntamente com sua amiga. "Eu e minha amiga estamos liberadas. Mas até que ponto é possível estar bem nesse país? Votem direito!", escreveu ela nos Stories.







Camila e Beatriz assumiram o namoro no final de 2019, mas elas já namoravam antes do caso vir a público. As duas terminaram oficialmente no final de 2020 e o namoro delas durou 1 anos e 11 meses.

