Giulia Be registra encontro com membros do grupo de k-pop Ateez

A cantora brasileira Giulia Be, que está de passagem nos Estados Unidos, encontrou os integrantes do Ateez. O grupo de k-pop está fazendo vários shows em turnê pelo país estrangeiro.

“Show incrível com uma energia inigualável. São artistas tão talentosos e humanos ainda mais incríveis”, escreveu a artista, em inglês.

Na mesma publicação, também revelou um comentário que agradou os fãs brasileiros: “Falei para eles ‘venham ao Brasil’ urgente”.

