Mãe registra filho como "Lúcifer" e é criticada nas redes sociais

Após registrar filho com o nome Lúcifer, Josie King está sendo criticada nas redes sociais. A história da mulher britânica foi divulgada em um programa de uma emissora local de televisão e, desde então, as mensagens - que já eram muitas, conforme relatou - ficaram ainda mais intensas e ofensivas.

Em entrevista concedida ao programa "Plymouth Live", Josie falou que estava sem inspiração para batizar seu filho, uma vez que ela não gosta de nomes comuns. A matriarca justificou que, ao escolher Lúcifer, não acredita que o nome seja a representação de algo diabólico.

"Se o diabo fesse chamado de outra coisa, você também não gostaria desse nome. É sobre a mentalidade das pessoas com o nome. As pessoas me perguntam por que, mas eu digo por que não?", ponderou ao portal Mirror.

Mesmo após receber as mensagens de ódio, Josie diz não ter arrependimentos e não mudaria de opinião caso tivesse chance de trocar o nome do filho. Ela também revelou que se tiver uma filha batizará ela com o nome de Nárnia.

