Influencer causa polêmica ao não permitir que convidados levem os filhos ao seu casamento

A influencer Yasmin Castilho é motivo de polêmica após não permitir que os convidados levem seus filhos à festa de seu casamento. A decisão da moradora de Itajaí, em Santa Catarina, ocorreu para que as crianças não aumentassem a quantidade de convidados para o evento. A revelação ocorreu por meio das redes sociais de Yasmin após indagação de um seguidor.

"Gente, se eu for convidar os filhos de todos os casais que estou convidado para o meu casamento, eu não tenho condições, não dá", disse a influencer em vídeo divulgado no seu perfil no Instagram. Ela afirmou que são muitas crianças na família dela e de seu noivo, o engenheiro civul Lucas Provesi.

Embora tenha sido defendida por parte de seus seguidores, alegando que ela - enquanto anfitriã da festa - é quem decide as regras da cerimônia, outros criticaram Yasmin, uma vez que - para eles - crianças não deveriam ser excluídas de eventos sociais com seus pais. "Se minha filha não é bem-vinda, eu também não sou", comentou uma seguidora.

"Não vi nada demais. É uma festa a noite. Ela explicou que o buffet quer cobrar igual. Até pelo conforto da criança e dos pais. Tem local com zero estrutura para receber crianças. E é melhor assim do que tratar mal. Vai quem puder", defendeu outro.

Yasmin e Lucas vão trocar alianças em menos de um mês, indo comemorar a lua de mel em Cancún, no México. Eles posaram juntos para fotos com cartazes onde estavam escritas as mensagens "Convidado não convida", "Por que não chamou fulano? Porque eu não quis" e "Se fulano não for eu também não vou. Então não vá".

