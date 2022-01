Viih Tube prepara festa de pré-carnaval para famosos

De acordo com o portal "Extra", a youtuber Viih Tube visitou alguns lugares para preparar uma festa de pré-carnaval para centenas de famosos

A ex-participante do Big Brother Brasil e youtuber Viih Tube visitou alguns lugares na segunda-feira, 10, para preparar uma festa de carnaval para centenas de famosos. De acordo com o portal “Extra”, ela planeja o próximo evento para 500 pessoas em São Paulo.

Com a temática “pegação”, festa deve custar mais de R$ 1 milhão. A influenciadora digital já escolheu o local, que será em um dos casarões antigos da Villagio Europeu. As visitas foram feitas ao lado de Kadu Rodrigues, produtor que já trabalhou com Viih Tube.

A youtuber também visitou o estilista Israel Valentim para encomendar seu vestido. Ele é o responsável pelos modelos da ex-BBB desde seu baile de debutante, que aconteceu há mais de cinco anos.

Um dos últimos eventos que organizou ocorreu antes de ela participar do reality show, em 2019. Em seu aniversário de 19 anos, Viih Tube organizou uma festa do pijama que teve MC Mirella e Pedro Sampaio entre as atrações.



