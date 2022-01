Traída 16 vezes, Mayra Cardi defende volta com ex: "amor próprio"

Mayra Cardi falou sobre as mulheres que querem voltar com o ex, mas não reatam o relacionamento por causa do amor próprio

Após reatar o casamento com Arthur Aguiar, Mayra Cardi criticou as mulheres que querem voltar com o ex, mas não fazem isso por causa do amor próprio. Em entrevista ao podcast de Joel Costa, ela, que descobriu 16 traições de seu marido, comentou sobre o assunto.

“As mulheres que me encontram na rua e falam: ‘eu não vou admitir, eu amo o meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo’. Então eu falo para ela: ‘não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você’”, disse.

De acordo com a influenciadora digital, muitas pessoas confundem amor próprio com orgulho. “O nome disso é orgulho e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem. Se te faz bem estar com ele, é por orgulho que você não está voltando. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho”, defendeu.

Ela afirmou que é preciso “botar na balança” os lados positivos e negativos do relacionamento. “Se ela botar na balança e ele fizer mal, não volta. Mas não voltar por orgulho, porque se ama e achar que isso é amor próprio... Isso é ego”, afirmou.

Durante seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar, Mayra Cardi já afirmou que ele era abusivo e um “pai ausente”, mas que mudou após um tempo. Os dois têm a filha Sophia.

Seu marido, inclusive, é um dos nomes cotados para participar do Big Brother Brasil 2022. De acordo com especulações, ele já estaria em frase de pré-confinamento para entrar no reality show.



