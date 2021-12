Menino de 5 anos encomenda R$ 6,8 mil em sorvetes e bolos no cartão de crédito do pai

A compra foi descoberta pelo pai do menino após o entregador do aplicativo "Uber Eats" ligar para confirmar o endereço de entrega

Um menino de cinco anos encomendou cerca de R$ 6,8 mil em bolos gelados e sorvetes de uma famosa gelateria de Sydney, na Austrália, usando o cartão do crédito do pai.

A criança fez o pedido após pegar o celular do pai para jogar "Tretis" e, durante o jogo, o garoto acabou entrando no site do estabelecimento.

A compra foi descoberta pelo pai do menino após o entregador do aplicativo "Uber Eats" ligar para confirmar o endereço de entrega. As encomendas foram entregues no posto de Bombeiros onde o homem trabalha.

O pai do menino, no entanto, não estava trabalhando no momento da compra, portanto, precisou ir até o local de trabalho para pegar os pedidos feitos pelo filho.

A Gelato Messina, estabelecimento onde foram feitos os pedidos, chegou a utilizar sua conta no Instagram para mostrar as variedades de produtos encomendados pelo cliente.

O estabelecimento, ao que tudo indica, não devolveu o dinheiro para o responsável da criança. Segundo o site "News.com", parte dos bolos e sorvetes foram distribuídos pelo pai do menino entre os seus colegas de trabalho do posto de Bombeiros.

