Avó ganha Alexa para lembrar dos remédios e viraliza ao usá-la para rezar

Elza das Dores Santana, de 82 anos, ganhou de sua família no Natal uma assistente virtual para lembrar de tomar os seus remédios, no entanto, a avó viralizou na internet após sua neta publicar um vídeo dela usando a Alexa para acompanhá-la nas suas orações. "Demos uma Alexa pra minha avó, agora a Alexa tá rezando o terço no meio do almoço", diz o post de sua Jéssica Meireles Santana no Twitter, que foi já foi curtido por mais de 133 mil pessoas. O caso aconteceu em Belo Horizonte.

"Eu postei o tweet e, na hora que vi a proporção que tomou, pensei: ‘Vou postar o vídeo senão vão começar a pensar que é uma fanfic", contou a analista de marketing Jéssica Meireles Santana em entrevista ao G1. A neta relatou que a avó tem adorado a "nova amiga" por aprender muitas coisas, além das orações e do lembrete de remédios.

No entanto, a relação de Elza com a Alexa não foi boa à primeira vista. A neta contou que o seu pai, que também tem uma Alexa, às vezes levava a assistente para a casa da avó e ela não gostava, "dizia que ela era muito chata", relembrou Jéssica.

Jéssica Meireles Santana ainda contou que o interesse da avó por tecnologia surgiu devido às circunstâncias impostas pela pandemia. "Tem que explicar direitinho, explicar da forma mais simples possível para que seja ferramenta de auxílio mesmo. Para ela, está sendo uma ocupação porque descobriu novas coisas para fazer dentro de casa, e a pandemia aflorou isso", relatou a neta. Confira o vídeo abaixo ou clique aqui para assistir no Twitter:

Aqui temos um bate-bola com a Dona Elza sobre a nova amiga: ALEXA!



A minha avó não é tímida não, gente. Ela tá é de ressaca de ontem. Tomou os vinhos dela hahahaha pic.twitter.com/b7u0PJjwD1 — FALA JEJÉ (@JeMeireles13) December 25, 2021

