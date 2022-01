Britney Spears publica foto nua no Instagram: "energia da mulher livre"

Depois de passar mais de uma década sob uma custódia que lhe impedia de tomar as próprias decisões, Britney Spears publicou duas fotos em seu perfil no Instagram em que aparece nua.

Na legenda, escreveu: “a energia da mulher livre nunca foi tão boa”. Ela desabilitou os comentários na publicação, mas o conteúdo já reúne mais de 2,3 milhões de curtidas em menos de um dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Twitter, fãs a defenderam de pessoas que estavam fazendo comentários negativos sobre a situação. “A Britney está em 5º lugar nos trends do Brasil por causa de duas fotos dela praticamente nua. Gente, ela é a Britney Spears. Ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. É o corpo dela! Além disso, ela já ficou praticamente em clipes e ninguém falou nada”, disse um internauta.

“Britney tava praticamente nua em ‘Toxic’, totalmente nua em 'Womanizer’, fez take de ‘Gimme More’ com os peitos de fora.. Eu não entendo porque uma nudez dela causa tanto espanto em janeiro de 2022, sendo que isso é algo que ela sempre fez. A mulher era proibida de sair sem sutiã”, outro defende.

Oficialmente livre da tutela em que era mantida pelo pai, Jamie Spears, a cantora ficou noiva de Sam Asghari. Ela também deixou de seguir sua irmã, Jamie Lynn Spears, nas redes sociais.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Maridos aparecem com a mesma camisa no Réveillón após 'trolagem' das esposas

Ator Oscar Magrini é criticado após postagem de cunho gordofóbico

Fátima Bernardes avisa à Globo que sairá do Encontro, afirma site

Tags