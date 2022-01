Maridos aparecem com a mesma camisa no Réveillón após 'trolagem' das esposas

Cada um só soube que estava vestindo a mesma blusa quando chegaram no local da festa

A festa de Réveillon de um grupo de amigos foi diferente e inusitada. Acontece que quinze homens foram comemorar a virada de ano vestidos com a mesma blusa, sem saberem que estavam com as vestimentas idênticas. A organização ficou por conta das esposas que convenceram individualmente seus conjuges a utilizarem a vestimenta.

O caso ocorreu no dia 31 de dezembro em Sorriso, no Mato Grosso, e viralizou nas redes sociais. O vídeo mostrando o momento em que os homens viram que estavam com a mesma camisa foi compartilhado numa rede social e até a publicação desta matéria já havia contabilizado mais de 5 milhões de visualizações.

Em entrevista ao portal G1, do Mato Grosso, a empresária Bruna Previatti disse que se inspirou em um vídeo norte-americano onde os homens usaram a mesma roupa no Natal sem saberem. Então ela decidiu seguir o modelo e criou um grupo para propor a ideia às demais esposas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mandei no grupo as opções e na hora todas toparam a (blusa) colorida. Aí veio o medo de algumas não conseguirem fazer os maridos usarem. Foi muita parceria da parte das mulheres. Elas arrasaram também", afirmou Bruna à reportagem. Ela ainda contou que outra grande dificuldade foi encontrar 15 camisas iguais na cidade onde moram.

E após o momento cômico ter sido compartilhado no TikTok, veio outra surpresa: a grande repercussão. "Quando lançamos o vídeo nas redes sociais, jamais imaginávamos que repercutiria tanto e com tanta energia positiva da galera. Começamos 2022 com o pé direito e levando muita alegria para outras famílias", finalizou.



Tags