Rita Lee comemora aniversário e recebe homenagem de Roberto de Carvalho

A cantora e compositora brasileira Rita Lee celebra seu aniversário no último dia do ano. Hoje, ela completa 74 anos com uma carreira extensa na música e com canções consagradas pelo público nacional, como “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você” e “Erva Venenosa”.

A artista recebeu uma homenagem de seu marido, Roberto de Carvalho, nas redes sociais. “Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”, ele escreveu.

“Que, depois de todo o tormento, estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”, finalizou.

Rita Lee foi diagnosticada com um câncer no pulmão esquerdo em maio deste ano. Desde então, está em tratamento para curar a doença.

