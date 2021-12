Paolla Oliveira pede saúde, leveza e "fora Bolsonaro" para 2022

Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores o que deseja para o próximo ano: “Fim de ano chegando não consigo pensar em nada que deseje mais do que saúde, leveza e um fora Bolsonaro”.

“2022 é um ano decisivo e importante. Consciência, amor e respeito pra todos”, finalizou. Ela escreveu a publicação no seu perfil do Twitter na quarta-feira, 29 de dezembro.

A atriz faz referência às eleições de 2022, que decidirá o próximo presidente do Brasil. O primeiro turno está marcado para acontecer no dia 2 de outubro. Se for necessário, haverá segundo turno no dia 30 de outubro.

Paolla Oliveira já tinha se posicionado politicamente outras vezes em suas redes sociais. Em agosto deste ano, questionou: “Que tipo de liderança é essa que prefere ver a população armada à alimentada? Na verdade sabemos bem que tipo de liderança é essa. #ForaBolsonaro”.



