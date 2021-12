Neymar compra mansão orçada em R$ 20 milhões; veja imagens

No Brasil para celebrar Natal e Ano Novo com a família, o jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar, adquiriu uma casa no valor de R$ 20 milhões. A informação é do Portal 'Em off'. O imóvel fica localizado na área nobre de São Paulo e possui 1.800 m² de área construída, além de adega climatizada, seis suítes, piscina, quadra se squash e garagem para 20 carros.

Veja imagens:

Neymar deve voltar ao PSG após as festividades de fim de ano. O time francês irá realizar a primeira partida de 2022 no dia 3 de janeiro, segunda-feira, quando joga diante do Vannes Olympique Club, pela segunda rodada da Copa da França. O jogo será realizado às 17h10min no horário de Brasília.

Além do craque brasileiro, outros jogadores do PSG também viajaram para comemorar as festividades com a família. Messi, Di Maria e Paredes passaram o Natal na Argentina.

