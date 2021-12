Reynaldo Gianecchini exibe novo visual com cabelos e barba grisalhos; confira

Com 49 anos, o ator compartilhou o registro com novo visual durante as gravações do programa "Altas Horas"

O ator Reynaldo Gianecchini marcou a geração dos anos 2000 como um dos galãs mais aclamados da tv brasileira e telenovelas, e pelo o que parece, as coisas não mudaram tanto desde então.

Gianecchini compartilhou nas redes sociais um registro feito durante a gravação do programa "Altas Horas" mostrando seu novo visual totalmente grisalho, no que recebeu diversos elogios de seus seguidores.

Ao lado de outro famoso galã, Cauã Reymond, e do ex-BBB e cantor Rodolffo, o ator recebeu a aprovação dos internautas no Instagram. Entre os comentários mais curtidos deixados pelos fãs estão "Deus grego", "Lindo no preto ou no branco" e "Esse visual super combinou com você".

Com 49 anos, Reynaldo está longe das telas da TV desde o fim de "A Dona do Pedaço" em 2019, mas os fãs do ator podem matar as saudades do seu trabalha em "Bom Dia, Verônica", série da original Netflix que estreia ano que vem.

Confira o novo visual do ator:

