Sarah Poncio comemora aniversário de filho adotivo: "Saudade insuportável"

A criança vivia no Rio de Janeiro com a família Poncio e voltou a morar com sua mãe biológica, no Ceará, após uma decisão judicial

A influenciadora Sarah Poncio usou as redes sociais na segunda-feira, 20, para parabenizar o filho adotivo, Josué, devolvido à família biológica cearense, e manifestar a saudade causada pela perda da guarda do pequeno.

"Só me resta imaginar e lembrar dos momentos felizes que tivemos; e esperar pelo nosso próximo encontro, porque o amor que sinto por você é eterno, nosso elo é eterno, e me traz esperanças todos os dias de um amanhã melhor", escreveu Sarah em seu perfil no Instagram, onde é seguida por mais de 4,5 milhões de usuários.

A criança, que completou 4 anos, vivia no Rio de Janeiro com a família Poncio desde 2020 e voltou a morar com sua mãe biológica após uma decisão judicial que interrompeu o processo de adoção.

Nos comentários da publicação no Instagram, seguidores da influencer se emocionaram com as palavras de Sarah e se solidarizaram com o caso que tem repercutido na internet.

De acordo com informações do O Globo, a mãe biológica de Josué alegou a Justiça que estava mal psicologicamente quando entregou o menino à Sarah. Ela, então, pediu que o seu filho voltasse para casa. A guarda foi concedida pelo juiz.

