Zig Zag Arena: Globo anuncia fim adiantado do programa de Fernanda Gentil

A Rede Globo anunciou que o programa Zig Zag Arena, comandado pela Fernanda Gentil, será retirado de sua grade de programação e sem previsão para retorno. A atração, que trouxe um formato baseado em brincadeiras infantis, não agradou ao público e apresentou baixa audiência desde sua estreia na emissora em outubro deste ano. Devido a isto, a programação terá seu encerramento adiantado para este domingo, 19 de dezembro.

Essa é a segunda vez em que uma atração comandada pela apresentadora global não emplaca - a tentativa anterior foi com o "Se Joga". O Zig Zag Arena já contava com toda a primeira temporada gravada - ao todo, 18 episódios seriam exibidos de outubro de 2021 até janeiro de 2022. A Globo não se pronunciou sobre o retorno da programação.

Em suas redes sociais, Fernanda não se manifestou sobre o assunto, no entanto, respondeu o story de uma fã que pedia que a apresentadora assumisse o comando do The Voice Kids, após o fim do Zig Zag Arena. "Calma, calma, que já já a gente tá juntinho de novo. Obrigada demais pelo carinho de vocês. Te amo", escreveu ela.

