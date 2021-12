Maísa anuncia fim de namoro com Nicholas Arashiro

Casal estava junto há cerca de quatro anos. Apresentadora falou sobre o assunto através dos stories do seu perfil no Instagram. "Ele foi meu primeiro amor e eu o dele", contou a jovem

A apresentadora Maísa confirmou que está solteira durante a noite desta quarta-feira, 15, quando a jovem respondia algumas perguntas de fãs através da ferramenta stories. Por cerca de quatro anos, a jovem namorou o artista Nicholas Arashiro e ambos sempre trocaram carinhos nas redes sociais. "Amor e gratidão são eternos pelo Nick e sua família", comentou a influencer.

Minutos após a publicação no Instagram, Maísa veio até o Twitter dar mais detalhes sobre o término, que terminou "sem mágoas e brigas". "Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade", completou a jovem na rede social.

Segundo a jovem, o motivo principal do término foram os caminhos diferentes em vida. "Especulações são desnecessárias", ressaltou. Maísa também pediu respeito e consideração ao fato de Nicholas não ser uma pessoa pública e não gostar de exposições de sua vida privada. Atualmente, Nicholas mantém apenas um perfil público no Twitter e seu Instagram, com mais de 5 mil seguidores, é privado. "Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos", encerrou Maísa.

Veja a declaração completa de Maísa abaixo:

querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada. Eu também não darei entrevistas sobre o assunto.

Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos. — +a (@maisa) December 15, 2021

O casal chegou a passar férias no Ceará em novembro deste ano, mês no qual comemoraram quatro anos de namoro. A viagem de Maísa e Nicholas também contou com a presença dos pais da influencer.

