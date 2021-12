Casal de idosos sobe em trio elétrico a convite de Bell Marques

Um vídeo em que o casal aparece dançando em show de Bell Marques viralizou nas redes sociais. O cantor baiano, chamou o casal para subiu no trio elétrico e curtiu a passagem do bloco "Vumbora", no último sábado, 11/12

Um casal de idosos viralizou nas redes sociais ao serem gravados dançando em show de Bell Marques no Carnatal, na última sexta-feira, 10 de dezembro. Um dia após a repercussão do vídeo, o cantor baiano convidou os dois para subir no trio elétrico e curtir a passagem do bloco "Vumbora" pela avenida. Em cima do trio elétrico, o casal esbanjou simpatia, e em pouco tempo, já estavam cantando e dançando como no vídeo que viralizou, só que dessa vez ao som da música "Diga que Valeu", da banda Chiclete com Banana.

Em suas redes sociais, Bell Marques compartilhou a cena. "Definitivamente, essa é a imagem do Carnatal 30! Se você quer, você pode tudo, essa é a mensagem que representa a alegria, vitalidade e o amor desse casal incrível, exemplo a ser seguido", escreveu o cantor na legenda da publicação. O vídeo possui mais de 690 mil visualizações, 78 mil curtidas e milhares de comentários. "Amor chicleteiro não fica para trás jamais", brincou uma internauta.

Veja vídeo:

