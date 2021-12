Homem viraliza ao voar com girocóptero construído com motor de fusca

O vídeo viralizou com um perfil sob o nome de Gênesis Gomes. O girocóptero construído com peças de sucata; o borracheiro do vídeo também construiu um avião há pouco mais de um ano com peças de moto, caminhão, carro e bicicleta

Um vídeo de um morador do município de João Dias, interior do Rio Grande do Norte, sobrevoando a cidade em um girocóptero viralizou no Twitter. O aeródino cuja sustentação em voo é fornecida por asas rotativas foi construído com peças de sucata e o motor de um fusca. Até o momento, o vídeo possui mais de 1,2 milhão de visualizações e 67 mil curtidas. A gravação viralizou no Twitter na última quinta-feira, 9 de dezembro.

As imagens repercutiram na web sob um perfil chamado Gênesis Gomes, no que houve a suposição de que o protótipo havia sido construído pelo dono do perfil. No entanto, o borracheiro que se intitula como um "faz-tudo", de profissão, negou a informação. "Ali era o girocóptero de um amigo meu, de Catolé do Rocha, na Paraíba. Foi a primeira vez. Sobrevoamos a cidade de João Dias bem alto. Foi bom demais", conta Gênesis, que é mais conhecido como "Bigode", em entrevista ao portal G1.

Mesmo não sendo o criador do girocóptero em que levantou voo, o borracheiro Gênesis possui seu próprio avião construído por ele há pouco mais de um ano. O motor da aeronave é de um fusca, mas tem ainda peças de moto, caminhão, carro e bicicleta. Todos os materiais foram adquiridos em sucatas e até a bica da casa da mãe virou peça para a aeronave. Ainda durante a entrevista ao G1, ele conta que a paixão pela aviação vem desde sua infância. "Quando era criança sonhava muito voando", disse.

A aeronave fica estacionada em frente a sua casa na cidade de João Dias, e apesar de já estar finalizada, ainda não foi testada nos ares. A esposa de Gêneses, a agricultora Maria José da Silva, conta que a vizinhança ainda não se acostumou com o local onde o avião está estacionado. "Tiram fotos. Já fizeram até carreata aqui na frente", conta.

Veja o vídeo:

Homem no interior do RN constrói helicóptero com restos de carros e motor de fusca, faz teste e decola. pic.twitter.com/4zpS1jvy9p — Меndes (@MendesOnca) December 9, 2021

Para divulgar a criação do borracheiro, o casal criou uma conta no Instagram, o @bigodedoavião. Na rede social, eles acumulam mais de 2 mil seguidores. Para Gêneses, seu sonho só estará concretizado quando levantar voo em sua aeronave. "Antes desse avião eu já tinha feito o mini-helicóptero, uma asa delta sem motor e uma com motor. Mas não deram certo. Mas eu vou montar essa asa de novo e quero voar", afirma.

Veja avião criado por Gêneses:

