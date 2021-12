Vídeo: criança de Fortaleza viraliza ao tentar proteger rato morto

Júlia tenta segura o roedor em suas mãos na tentativa de salvá-lo do ataque de seu gato de estimação; Vídeo foi gravado e publicado na rede social pela tia da menina

O vídeo de uma menina de 4 anos segurando um rato morto viralizou no TikTok. Em uma tentativa frustrada de salvar o roedor da boca de seu gato de estimação, Júlia - a criança que aparece na gravação - segura o animal entre suas mãos e nega soltar o bicho na esperança de o proteger de um novo ataque do felino. O caso inusitado ocorreu em 22 de novembro, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na última semana de novembro.

A responsável pela gravação da cena foi a tia da criança, Crislândia Alves Santos, de 24 anos, que compartilhou o momento em seu perfil no TikTok - até o momento, o vídeo possui 1,4 milhão de visualizações e mais de 3 mil comentários. "E assim surge a próxima suprema, que vai substituir a atual Luísa Mell", brinca um internauta.

Sobre o assunto Tretas, Aviões e dark room: tudo que foi assunto na Farofa da Gkay

Viih Tube revela ter ficado com mais de 40 pessoas em Farofa da GKay

Final de A Fazenda 13: Nego do Borel e Medrado não estarão na festa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal de notícias UOL, Crislândia afirma que não esperava por tamanha repercussão, já que inicialmente o vídeo foi gravado para ser enviado apenas para a avó de Julia. "Queria mostrar para ela como a neta é capaz de fazer tudo para proteger os bichos", conta. Segundo Crislândia, a sobrinha sempre possuiu um grande amor e cuidado por qualquer espécie de animal.

"Ela não pode ver animal nenhum, porque adora todos. Ela tem um gato desde novinho, desde que nasceu ela é grudada. Ela vê uma formiga e fala: 'olha, que bonitinha!' e quer até criar a formiga em casa. Mas ela sempre diz que quando crescer quer ser protetora dos animais", conta a tia.

Junto com o vídeo, centenas de comentários tanto positivos quanto negativos movimentaram o vídeo. Devido a isto, Crislândia fez um novo vídeo explicando sobre o ocorrido. "Naquele momento que eu não tomei o rato é porque eu sou muito medrosa. Eu não tenho coragem. Eu estava rindo não era porque estava achando engraçado, e sim por nervoso. Quando eu vejo alguma situação que me causa nervosismo, eu começo a rir", explicou. "Foi a primeira vez, nós fomos pegas de surpresa", finalizou.

Veja o vídeo abaixo:





Tags