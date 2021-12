Agente secreto de Joe Biden viraliza no TikTok por causa da beleza

O agente secreto do presidente americano Joe Biden foi "exposto" nas redes sociais após ser flagrado durante uma viagem que fizera junto ao democrata pelo condado de Nantucket, em Massachusetts. Enquanto o agente andava pelas ruas da cidade, um morador local o gravou e compartilhou as cenas no TikTok, exaltando a beleza do homem que não teve sua identidade revelada. Caso no último sábado, 27 de novembro.

"Esqueça o presidente. O 'serviço secreto' está com uma boa aparência", escreveu Matt Notarangelo, autor das imagens que já possuem mais de 423 mil curtidas. Em entrevista à CNN, Matt afirmou que se surpreendeu com a beleza do agente. "Parecia um cara que tinha acabado de sair de uma revista", disse.

Essa não é a primeira vez que o agente de Biden viraliza na web. Há cerca de uma semana, uma internauta havia publicado um vídeo afirmando que foi a um evento em que o presidente dos Estados Unidos estava presente, e que gostaria de que seu agente secreto a chamasse para jantar. "O que você quer dizer ao agente do Serviço Secreto de Joe Biden agora? Bebê, leve-me para jantar", legendou ela o vídeo.

Em meio a brincadeira, uma outra internauta aproveitou o momento para fazer um pedido ao presidente Biden. "Dar uma folga ao seu agente secreto, assim ele pode sair comigo", brincou ela. De acordo com a CNN, o governo não se manifestou sobre o assunto, no entanto, fontes confirmaram que o homem realmente trabalha para o democrata Joe Biden. Clique aqui para ver o vídeo.

