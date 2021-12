Novo elenco de Rebelde agradece aos fãs e aos haters pela repercussão

"Rebelde", série inspirada na novela mexicana homônima, estreia no dia 5 de janeiro de 2022; em vídeo, elenco agradeceu aos fãs e aos haters

“Rebelde”, série inspirada na novela mexicana homônima, já tem data de estreia na Netflix: 5 de janeiro de 2022. Enquanto os fãs da antiga produção esperam pelo lançamento, o elenco apareceu em novo vídeo divulgado pela plataforma de streaming para agradecer aos fãs e também aos haters.

“Queremos agradecê-los por tanto amor”, começou a atriz Azul Guaita. “Mas também queremos agradecê-los por tanto ‘hate’”, completou Alejandro Puente.

Em outro trecho, Franco Masini afirma que, quando os atores leram alguns comentários publicados nas redes sociais, ficaram de coração partido. “Alguns nos fizeram rir e outros nos partiram um pouco o coração”.

O vídeo da Netflix é uma introdução à entrevista que estará disponível nesta terça-feira, 7 de dezembro. Os atores vão ler algumas das publicações que foram feitas por pessoas na internet.

“Rebelde” acontecerá anos depois da telenovela de 2004. Agora, um grupo de adolescentes que estuda no Elite Way School enfrentará problemas com amores e amizades da escola de elite.

A ex-aluna Celina (Estefanía Villareal) retornará para ser a nova diretora do colégio. Além disso, o elenco será novo, mas eles farão uma banda para cantar músicas do RBD.



