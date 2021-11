Com 1,3 milhão de seguidores, cearense Mel Bayde quer ser artista completa

Em seus primeiros anos de vida, Mel Bayde já via a luz dos holofotes. Nascida em Fortaleza, Ceará, ela é modelo, atriz e influenciadora digital. Atualmente, mora em São Paulo, onde se dedica a diversos projetos em busca dos seus sonhos. Em entrevista ao O POVO, a jovem de 15 anos revela seus planos, além de mostrar maturidade e profissionalismo de quem ainda terá o nome muito falado por todo o País.

Com apenas dois anos de idade, recebeu o convite para desfilar no Dragão Fashion Brasil e foi assim que iniciou sua carreira de modelo. O carisma de Mel a levou a fazer campanhas para diversas marcas, como Tim, C&A, Riachuelo, entre outras. “Sempre foi algo como uma diversão mesmo. Nunca foi algo sério”, afirma ao lembrar do início da carreira.

Sobre o assunto Estilista Tom Ford analisa 'Casa Gucci': 'Fiquei profundamente triste'

Sony confirma mais uma trilogia de 'Homem-Aranha' com Tom Holland

Disney Plus em dezembro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Secult está com inscrições abertas para ciclo carnavalesco de 2022

'Casa Gucci': herdeiros da grife ameaçam processar filme de Ridley Scott

Globo demite jornalistas veteranos, entre eles o cearense Francisco José

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu era muito pequena, mas sempre tive esse profissionalismo. Desde criança eu sempre tive esse entendimento de que se eu estava lá, eu precisava ser profissional”, declara. Atuando nas campanhas, Mel percebeu que gostava muito da arte da encenação. Foi a partir daí que iniciou os estudos de teatro na Casa de Comédia Cearense. Na instituição, ela atuou profissionalmente em espetáculos infantis, mas logo se mudou com a família para São Paulo, em busca de mais oportunidades. “Minha família sempre confiou muito em mim, sempre me apoiou muito”, conta. Para ela, a família é sua maior inspiração, e afirma não idolatrar celebridades, já que não é possível conhecê-las de verdade.

Com a mudança, Mel se dedicou aos estudos em diversas áreas artísticas que tinha interesse e ressalta que o conhecimento é essencial para ter um bom desempenho em qualquer ramo. “Esse é o caminho: estudar, estudar e estudar”. Na capital paulistana, fez teatro musical, sapateado, jazz, dublagem e interpretação para televisão e cinema. Em 2016, Mel conquistou seu primeiro papel como protagonista, na peça “Os livros que mudaram minha vida”, dirigida por Marcelo Galdino e Veridiana Toledo.

No ano seguinte, ela participou de uma seleção com mais de mil crianças para a série “Escola de gênios” do canal Gloob, da Globosat. Em votação aberta ao público, Mel recebeu aprovação de 85% dos telespectadores e fechou contrato com o canal, interpretando Maya na produção. Ao lembrar da experiência, a atriz mirim ressalta que o projeto foi literalmente uma escola para ela. “Foi incrível. Eram 11 atores mirins, então era sempre uma diversão. Sou muito grata por toda a equipe, foi uma segunda família para mim. Ficamos um ano gravando, foram duas temporadas”, relembra.

Com a pandemia, a artista decidiu investir nas redes sociais e passou a produzir conteúdo, principalmente challenges (esafios) no Instagram, onde recentemente passou a marca de 1 milhão de seguidores. “Veio a quarentena, estava todo mundo sem saber muito o que fazer. Estava todo mundo meio perdido e eu comecei a fazer os challenges de maquiagem e começou a dar muito certo”, conta.

Mel nunca fez curso de maquiagem e nem tinha muitas habilidades na área, mas aos poucos foi aprendendo sozinha. “Eu nem sabia me maquiar. Passava corretivo, um rímel, e era daquele jeito que eu ia. Mas eu gostava tanto de fazer! Eu nem sabia dessa paixão que eu tinha pela maquiagem”, diz. “Eu comecei realmente como uma diversão, para passar o tempo. Mas agora estou muito feliz trabalhando como influencer, como atriz e como modelo”, afirma.

Em tempos de filtros e manipulação de imagens, a atriz conta que usa as redes sociais para mostrar a realidade. “Sempre fui muito sincera com meus seguidores. Se eu acordo com o cabelo bagunçado, eu mostro meu cabelo bagunçado. Porque eu quero mostrar para as pessoas que as mesmas coisas que elas fazem, eu também faço”, declara. “O tempo todo olhamos pessoas perfeitas: o corpo, a pele e o cabelo que todo mundo acha o ideal. A galera se compara muito, principalmente os jovens, isso mexe muito com a nossa cabeça. Muita gente não mostra a realidade. Então, eu parei e pensei ‘eu posso sim mostrar o que realmente acontece e que os problemas que eles têm, eu também tenho”, pontua.

Vivendo a era do cancelamento, Mel ressalta que é muito cautelosa com suas publicações. “Eu sempre tive muito cuidado com o que eu ia postar, com o que eu ia falar, pra não machucar ninguém, não ser desrespeitosa e evitar qualquer tipo de cancelamento, que hoje em dia é muito comum, infelizmente”, declara. "O cancelamento é muito doentio. Faz com que a gente, influenciador, que trabalha com a internet, fique muito desmotivado, e é algo que mexe muito com a nossa cabeça”, afirma.

Administrando as três profissões ainda na adolescência, Mel afirma que não pretende abrir mão de nenhuma das funções. “Eu acho que nunca vou largar o Instagram, porque me abriu tantas portas! Foi principalmente lá que fiz grandes trabalhos e ganhei mais confiança em mim mesma”, declara. “Mas sempre me vi muito sendo atriz. Também tenho vontade de dirigir… Me imagino nas duas coisas, não acho que uma anule a outra”, ressalta.

Além disso, ela está no primeiro ano do ensino médio e conta que se organiza muito bem para dar atenção a todas as áreas de sua vida. “Não é um bicho de sete cabeças”, afirma. Sua estratégia para lidar com tantas responsabilidades é focar nas aulas para ter tempo livre no resto do dia e antecipar conteúdos.

A cearense ainda conta que está fazendo testes constantemente para novos trabalhos audiovisuais. “É mais ‘não’ do que ‘sim’ nesse meio”, afirma. Mesmo tão nova, Mel tem planos ambiciosos para o futuro. Ela pretende estudar Cinema em Los Angeles para dar os primeiros passos na carreira internacional. “Eu sou muito pé no chão, mas também gosto muito de sonhar. Acredito muito em mim mesma”, afirma.

Além de modelar, atuar e criar conteúdo para as redes sociais, Mel também canta e compartilha em seu perfil alguns covers que produz. “Eu sempre gostei muito de cantar. Tem gente que nasce pra coisa e tem gente que se esforça e consegue. Eu não nasci pra cantar. Eu sempre tive problema na garganta, tinha calo. Então desde criança fiz um longo processo de aulas de fono para tirar esse calo da garganta”, explica.

“Hoje em dia, a gente conseguiu tirar isso e tô fazendo várias aulas de canto. Também estou focando em aprender instrumentos. Sei tocar piano, mas quero aprender a tocar outros, como violão”, conta. “O cover é algo que me sinto muito bem fazendo. Eu com a música é um momento de paz. Eu misturo minha interpretação com a música e consigo trazer um sentimento muito bacana. Por enquanto é mais diversão, mas é algo que eu quero realmente investir. Quero ser uma artista completa”, declara.

Em dezembro, a atriz estará de volta em Fortaleza. Aliás, a cidade natal costuma ser seu destino de férias frequentemente, já que ela sempre retorna com a família para visitar os parentes. A artista ainda ressalta que as praias e a comida são suas coisas preferidas da capital cearense. “Sou muito apaixonada por Fortaleza”, declara.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags