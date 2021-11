Herson Capri e Susana Garcia terminam casamento após 26 anos juntos

O ator Herson Capri, de 70 anos de idade, e a diretora Susana Garcia, de 50 anos, terminaram o casamento após 26 anos juntos, segundo divulgou a colunista Patrícia Kogut, do portal O Globo, hoje, quinta-feira, 25. Os dois encerraram a relação de forma cordial e amigável. O casal tem três filhos juntos: Lucas, 23; Luiza, 17; e Sofia, 6.

Herson também é pai de Laura, 42, e Pedro, 39, de um relacionamento anterior. Ele conheceu Susana através da ex-cunhada, Mônica Martelli. Em entrevista concedida ao programa “Mais Você”, da TV Globo, em 2019, o ator comentou sobre sua relação com a ex-esposa.

“A Susana tinha o sonho enorme de ter três filhos. Quando me casei com ela, não podia deixar de ter um filho. Aí, ela insistiu no segundo, eu não podia deixar de ter o segundo. Aí depois ela falou que queria três, depois de 15 anos. Tivemos que trabalhar mais um pouco para a sobrevivência”, brincou ele.

Susana era uma das melhores amigas do falecido Paulo Gustavo e, dada sua formação médica, atuou como contato direto com a família do humorista durante sua internação por complicações da Covid-19. Ela dirigiu “Minha Mãe É Uma Peça 3”, de 2019, estrelado por Paulo.

Já Herson está afastado da televisão desde “Órfãos da Terra”, de 2019. Ele está confirmado no elenco de “Novela”, nova série nacional do Prime Video estrelada por Monica Iozzi e criada por Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco. Herson e Susana foram vistos em público recentemente, durante a estreia do filme “Marighella”, no fim de outubro.



