Boate que Rihanna visitou pede para que cantora lance novo álbum

Rihanna foi para uma boate comemorar o aniversário de seu irmão. No local, havia um pedido no telão "lance um álbum, Rihanna"

A cantora Rihanna está há cinco anos sem lançar um novo álbum. Seu último trabalho na carreira musical foi “Anti”, que teve singles como “Consideration” e “Kiss It Better”. A artista, porém, passou a se dedicar de forma quase exclusiva para a moda, com sua marca de lingeries “Savage X Fenty”. A situação fez com que muitos de seus fãs, de forma cômica, começassem a perguntá-la quando haveria um novo disco.

Os pedidos se tornaram ainda mais inusitados quando ela visitou uma boate para comemorar o aniversário de seu irmão no domingo, 14. No local, alguém colocou um banner no telão que dizia: “lança o álbum, Rihanna”. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, ainda mostra a cantora gravando o momento em seu celular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista falou sobre o processo de produção de suas novas músicas durante o evento de lançamento de “Savage X Fenty Show Vol. 3”, em setembro deste ano. “Você não vai esperar o que você vai ouvir. Coloque isso na cabeça. Tudo o que você sabe sobre Rihanna, não será o que você vai vai ouvir. Eu estou realmente experimentando”, afirmou.

“Música é como moda, você deveria poder brincar. Eu posso me vestir do jeito que eu quero e eu trato a música da mesma maneira“, continuou. Não há, porém, detalhes sobre data de estreia.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Wagner Moura canta ‘Rita’ em programa Altas Horas e diverte internautas

Whindersson revela plano de aposentadoria e sonho de ganhar Oscar

Pousada em Santa Catarina recria vila do Chaves

Tags