Com cearense entre finalistas, saiba como assistir ao Miss Universo Brasil

A miss do Miss Universo Brasil 2021 já foi escolhida, mas o público somente conhecerá a vencedora nesta terça-feira, 9 de novembro. A 67ª edição será exibida no canal de streaming Umiss, dentro da plataforma SoulTV, que publica conteúdo exclusivos sobre o universo das misses.

Também haverá transmissão pelo canal Like. O programa começará a partir das 22 horas e mostrará a competição que ocorreu dentro de um cruzeiro, quando as modelos estavam em um período de confinamento.

As três finalistas já foram divulgadas. São elas: a cearense Teresa Santos, a sergipana Carol Valença e a piauiense Gabriela Lacerda. O evento, porém, gravou três versões diferentes, em que cada uma delas vence, para não haver vazamento de informações.

“Independente do resultado, eu estou extremamente feliz. A experiência foi maravilhosa. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu dei o meu melhor e estou muito feliz e confiante também”, disse Teresa Santos, que cresceu em Maranguape, em suas redes sociais.

Em entrevista para O POVO, ela falou sobre representar o Ceará. “Vou levar ao palco do Miss Universo Brasil um pouquinho de cada menina que, comigo, disputou o Miss Universo Ceará. Construímos laços fortes de amizade e a torcida de cada uma delas me fortalece. Tenho orgulho de ser cearense”, disse.

Miss Brasil Universo 2021

Quando: terça-feira, 9 de novembro, às 22 horas

Onde: no Umiss (SoulTV) e no canal Like



