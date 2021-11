Conheça Teresa Santos, representante do Ceará que está na final do Miss Brasil

O Top 3 do Miss Universo Brasil 2021 já está definido e o Ceará tem a chance de ganhar o título, sete anos após a vitória da última cearense, Melissa Gurgel. O Estado está sendo representado por Teresa Santos e as outras finalistas também são nordestinas. Gaby Lacerda representa o Piauí e Carol Valença é a representante de Sergipe.

Teresa é natural de Maranguape e está participando do Miss Universo Brasil pela segunda vez. Em 2018, a participante ficou em terceiro lugar. Ela é modelo e estudante de Psicologia. No Instagram, acumula mais de 50 mil seguidores e compartilha a rotina de cuidados, exercícios físicos, trabalhos e viagens.

A cearense também é cristã, fã de bossa nova e possui uma marca de acessórios chamada em "Stella Brazil". Em fevereiro, ela anunciou o lançamento da empresa. "Foram meses pesquisando, estudando e criando! Através de nossos valores como responsabilidade e sororidade, a Stela Brazil nasce com o propósito que vai além de realçar a beleza que existe em cada uma de nós, mas também se preocupa em fazer mais mulheres brilharem também", escreveu no Instagram.

A final do Miss Universo Brasil 2021 foi gravada no último sábado, 6, mas só será exibida amanhã, terça-feira, às 22h, no canal UMiss, disponível na plataforma Soul TV, e também no canal do cliente (500) e Canal Like (530) da Claro TV.

Porém, ontem, 7, vazou uma imagem nas redes sociais onde Teresa estava usando a coroa e a faixa do Miss Brasil. Internautas começaram a especular que a cearense teria sido a vencedora, mas a organização do evento logo esclareceu que as três finalistas gravaram a cena da coroação e só saberão do resultado final juntamente com o público.

No instagram, Teresa confirmou a informação e ressaltou que ainda não sabe quem é a vitoriosa, mas está feliz pela presença de três nordestinas na final. "O Nordeste lindo em peso, que coisa linda de ver. As meninas são maravilhosas. Estou muito feliz de representar esse momento com elas", declarou.

