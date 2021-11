Anitta faz performance de "Faking Love" no programa do James Corden; veja

Ao lado da rapper Saweetie, a cantora brasileira Anitta apresenta sua música em inglês no programa do James Corden

Desde que a cantora brasileira Anitta lançou a música “Faking Love”, cantada em inglês, ela expande o alcance de sua carreira para o exterior. Nesta semana, por exemplo, participou do “The Late Late Show” com o apresentador britânico James Corden.

A artista apresentou sua nova composição ao lado da rapper estadunidense Saweetie. As duas realizaram a performance que está no videoclipe. Ela se tornou a primeira brasileira no programa.

Nas redes sociais, manifestou-se acerca dos poucos brasileiros terem comentado sobre o assunto. “Tem coisa que não dá pra entender, né? Ontem fui a primeira brasileira a cantar e a dar entrevista num dos maiores programas dos EUA. Hoje tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país (que são os meus amigos, no caso)”, escreveu.

“Isso não me intrigaria tanto se não fosse um porém: se ontem, ao invés de ter sido a primeira brasileira nesse programa, eu tivesse envolvida em alguma fofoquinha ou tido alguma atitude que desagradou alguém, isso teria se tornado a maior manchete do país”, continuou.

Segundo ela, suas postagens no Twitter tinham mais chances de viralizar do que sua própria performance disponível no Youtube. “Se isso não é muito difícil de entender, eu estou ficando doida”, complementou.

“Faking Love” é um dos singles do álbum “Girl From Rio”, que está previsto para ser lançado no próximo ano. Entre as músicas, que serão cantadas em inglês, português e espanhol, já foram divulgadas “Girl From Rio” e “Me Gusta”.



