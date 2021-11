Ana Paula Renault não renova contrato com SBT e deixa "Fofocalizando"

Ana Paula Renault não renovou o contrato com o SBT. Ela, que participou do Big Brother Brasil 2016, apresentava o programa “Fofocalizando” e estava na emissora há quase dois anos.

Na quinta-feira, 4, surgiram boatos de que a apresentadora teria provocado confusões nos bastidores e que esse seria o motivo de uma possível demissão. A nota oficial do canal de televisão, porém, negou os rumores.

“O SBT esclarece que não procedem as informações publicadas por alguns sites, de que Ana Paula teria provocado uma série de confusões nos bastidores da emissora”, afirmou.

“O canal reitera que a relação da apresentadora com o departamento comercial, com as equipes de maquiagem, de figurino, e com os colegas de palco, sempre foi excelente”, continuou o texto.

Segundo o conteúdo, a apresentadora decidiu seguir outros rumos profissionais, mas as portas ficaram abertas para seu retorno no futuro.

“A diretoria, os integrantes do programa Fofocalizando e todos os colegas do SBT, agradecem a contribuição e a dedicação de Ana Paula Renault durante todo o tempo em que ela esteve na emissora e desejam muito sucesso e sorte em seus novos projetos”, finalizou o comunicado.

