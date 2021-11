Felipe Neto ultrapassa seguidores de Whindersson Nunes no Youtube

Felipe Neto e Whindersson Nunes detêm dois dos maiores canais do Youtube do Brasil. Eles têm números muito próximos na plataforma

Felipe Neto ultrapassou Whindersson Nunes e agora é o youtuber brasileiro mais seguido da plataforma. Em território nacional, seu canal está atrás apenas de Kondzilla, que publica vídeos e conteúdos voltados ao funk. Ele também alcançou o quinto lugar no mundo todo.

Em suas redes sociais, comemorou: “não é sobre passar ninguém. Desejo todo sucesso do mundo a todos os youtubers. Sei que ser o primeiro lugar é sempre passageiro. Hoje me tornei o 5º youtuber com mais inscritos no mundo”.

“Pensar que tudo começou aqui… no Morro da Laranja, Engenho Novo. Agora a rua tá bonita! Asfaltaram, tá um luxo. Esse foi o quartinho onde gravei todo o primeiro ano do canal. Também era onde eu trabalhava e ficava o dia todo. E olha onde chegamos”, relembrou.

Felipe Neto detém 43,2 milhões de inscritos no Youtube. Já Whindersson Nunes permanece com 43,1 milhões. Os dois são conhecidos por publicarem conteúdos de humor em suas plataformas, mas o primeiro também está presente no universo dos games, enquanto o segundo foca na comédia.

