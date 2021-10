Luciana Gimenez lembra relação com Mick Jagger: "pior momento da minha vida"

Quando a modelo e apresentadora brasileira Luciana Gimenez engravidou do cantor Mick Jagger, vocalista da banda britânica “The Rolling Stones”, estava sozinha no Reino Unido. Ela, que é mãe de Luccas Jagger, detalhou suas memórias em entrevista para o podcast “Poddelas”.

No final da década de 1990, ela mantinha um relacionamento com o artista. “Fiz mais de cinco testes de gravidez porque não estava acreditando. A notícia acabou vazando. A booker da minha agência começou a notar que eu estava estranha. Como eu já saía com o Mick (Jagger) há algum tempo, juntaram as peças e deduziram”, recordou.

Após vazarem as informações, Luciana Gimenez estampou a capa de centenas de tabloides britânicos. “Foi a época mais difícil da minha vida. Acabaram comigo, foi um terror sem fim, uma coisa de louco. Foram mais de 500 capas de jornais ingleses com minha foto. Chorei por nove meses. Passei a gravidez quase toda no exterior, sozinha”, afirmou.

“Foi um período que me ensinou a engolir muito sapo e aprendi a ficar quieta. Sempre optei por não falar das coisas, e, se você rebate, a história só aumenta”, continuou.

De acordo com ela, a apresentadora demorou a contar sobre a situação para os familiares, porque não queria envolver ninguém nos problemas que estava enfrentando fora do Brasil. “Demorei muito a contar para as pessoas, não queria que ninguém soubesse. Até para minha mãe eu demorei a contar. Não queria ninguém perto de mim no meio daquela confusão”.



