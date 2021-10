Street Fighter V lança novas skins em alusão ao outubro rosa; saiba mais

O jogo “Street Fighter V” apresentou novos trajes para os personagens Ryu e Chun-Li em alusão à campanha outubro rosa, que conscientiza sobre o combate ao câncer de mama. Jogadores podem adquirir as novas skins até o dia 12 de novembro. Cada uma pode ser comprada por R$ 29,50; as duas são oferecidas por R$ 48,50. Os valores arrecadados serão doados à Fundação de Pesquisa para o Câncer de Mama, nos Estados Unidos.

Além das quantias que serão arrecadadas com as vendas das skins, a Capcom, desenvolvedora do jogo, já confirmou uma doação mínima de US$ 25 mil para a fundação, que é uma das maiores financiadoras privadas de pesquisa sobre câncer de mama no mundo. As novas skins do jogo são uma forma de auxiliar na conscientização sobre a doença. O valor total arrecadado será anunciado pela Capcom no dia 12.



