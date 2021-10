Maitê Proença comenta suposta relação com Adriana Calcanhotto

Em entrevista, Maitê Proença comentou as suposições de um possível envolvimento com Adriana Calcanhotto. "Não é hora de falar", disse a atriz sobre uma possível confirmação do relacionamento com a cantora

A atriz Maitê Proença se manifestou sobre as suposições de um possível envolvimento com a cantora Adriana Calcanhotto. Em entrevista ao canal no YouTube Rap 77, a paulista comentou: “As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei. Às vezes é bom abrir uma frente nova. Não sei se as pessoas incentivam, porque talvez elas não saibam exatamente como é a relação”. Conversa aconteceu na terça-feira, 5 de outubro.

O suposto relacionamento entre as artistas entrou em discussão nas redes sociais em 10 de setembro. As duas brincaram com o assunto em seus perfis. Dois dias depois, Maitê publicou um poema, intitulado “Coração à paisana”, junto de um vídeo em que afirmou não saber como responder a algumas das perguntas de seu público.

Sobre o assunto Claudia Raia revela que já fingiu desmaio em motel: "fiz uma cena"

Anavitória x Tiago Iorc: lembre treta que voltou à tona com fala de Juliette

Jesuíta Barbosa se prepara para Pantanal e brinca: "Estou bem hétero"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, ela citou a poesia feita como uma possível resposta às perguntas mencionadas. “Eu fiz um poema. Está escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir lá ver. Vão lá olhar o poema e, quem sabe, responde alguma pergunta. Sei lá, né?”, sugeriu. Ela destacou não ter problema em falar acerca do assunto, mas não o faz por não ser o momento certo.

“Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas. Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem por que, não. Por enquanto, acho que não está na hora”, finalizou, sem mencionar diretamente o nome de Calcanhotto.



Clique aqui para ver o vídeo completo ou assista no player abaixo:

Tags